Курганский Отелло получил 9 лет строгого режима за убийство супруги

14:48 | 8.02.2018

Курганский городской суд приговорил мужа-ревнивца к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство жены. Суд признал 32-летнего жителя областного центра виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.



По информации регионального СУ СКР, 15 октября 2017 года курганец в своей квартире поссорился с женой на почве ревности. В пьяном угаре он в сердцах схватил ее за шею и стал душить. Супруга потеряла сознание. На этом благоверный не остановился: он взял обувные шнурки, привязал их к дверной ручке шкафа, перетащил к нему жену и засунул ее в петлю.



В ходе предварительного следствия ревнивый муж полностью признал свою вину и даже сообщил, что пытался ее спасти. Утром он делал супруге искусственное дыхание, но она была уже мертва.