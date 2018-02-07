Курганские следователи задержали убийцу мужчины, тело которого нашли прохожие на улице

14:09 | 8.02.2018

Смерть мужчины, тело которого нашли прохожие около дома № 37 на улице Дзержинского в Кургане, была насильственной. Следственный комитет РФ по Курганской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель города.



По версии следствия, 5 февраля подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта избил 60-летнего мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.



Мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Решается вопрос о заключении его под стражу. В ходе предварительного следствия установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности.