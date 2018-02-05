В Кургане прохожие наткнулись на труп мужчины

14:57 | 7.02.2018

В Кургане утром 6 февраля прохожие обнаружили тело мужчины возле дома № 37 на улице Дзержинского. По данному факту Следственный комитет РФ по Курганской области начал проверку.



Как сообщает ведомство, следователем проведен осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины смерти мужчины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.