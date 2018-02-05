В Курганскую область пришел грипп H1N1. В образовательных учреждениях вводят «утренние фильтры»

12:22 | 7.02.2018

В Курганской области эпидемиологи зарегистрировали выделение вируса гриппа типа А (H1N1-pdm09) у двух непривитых зауральцев, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Данный штамм вируса входит в состав вакцины, которой прививалось население в преддверии нового эпидемического сезона.



В связи с подъемом заболеваемости в образовательных организациях дана установка на проведение «утренних фильтров». Руководство образовательного учреждения может принимать решение о приостановлении учебного процесса в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20 % и более детей.



В Российской Федерации лабораторно в 252 случаях обнаружены вирусы гриппа А, в 109 — вирусы гриппа В. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 23,4 %.



При первых симптомах заболевания медики советуют остаться дома, чтобы не заразить окружающих, и немедленно обратиться к врачу. Если ваш ребенок заболел, ни в коем случае не отправляйте его в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. Крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма.



Самолечение недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента. Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется обильное питьё — это может быть горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно больше.