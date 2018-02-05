В Кургане объявлен аукцион на разработку схемы дорожного движения. «Сейчас мы видим абсолютное несоответствие транспортной системы современным запросам»

11:18 | 7.02.2018

Объявлен электронный аукцион на разработку комплексной схемы организации дорожного движения на территории Кургана. Заказчиком выступает городское Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Заявка появилась на сайте госзакупок 6 февраля.



Ведомство требует от претендентов провести анализ состояния транспортной системы и разработать предложения по ее развитию. Согласно техническому заданию, основными задачами разработки КСОДД являются обеспечение безопасности движения, упорядочение и улучшение условий движения транспорта и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь и негативного воздействия транспорта на экологию.



Также победитель аукциона займется размещением парковок и разработкой предложений реконструкции конечных разворотных площадок и пересадочных узлов общественного транспорта для использования автобусов большого класса.



Начальная цена контракта указана в сумме 5 320 000 рублей. Аукцион будет проведен 1 марта.



«Схема разрабатывается для повышения эффективности транспортной системы, качества улично-дорожной сети, безопасности движения, прогнозирования транспортной нагрузки на ближайшие годы и улучшения экологии. Сейчас в Кургане мы видим абсолютное несоответствие транспортной системы современным запросам, поэтому новая схема необходима», - отметили авторы проекта «Мой Курган. Развитие городских пространств».