Курганские спасатели вытащили автоледи из искореженной LADA Priora

17:30 | 6.02.2018

Сотрудники поисково-спасательной службы Курганской области вытащили из искореженной легковушки женщину. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пульт диспетчера поступило сегодня в 9 часов утра. На 278-м км трассы «Иртыш» столкнулись два автомобиля — Mitsubishi Pajero и LADA Priora.



Как рассказали в пресс-службе регионального Управления реабилитации и защиты населения, от сильного бокового удара машины отбросило на обочину дороги. Кузов LADA деформировало, и женщина оказалась зажатой на сиденье автомобиля. Оперативно прибывшие на место аварии спасатели, используя гидравлический инструмент, деблокировали искореженные двери автомобиля, вытащили пострадавшую и передали ее медикам.



Фото rtzn.kurganobl.ru