В выходные в Шадринске стартует чемпионат мира по мотогонкам на льду

16:55 | 6.02.2018

В ближайшие выходные, 10 и 11 февраля, состоится крупнейшее спортивное событие в Курганской области — финал командного чемпионата мира по мотогонкам на льду. Пройдет турнир на дорожках стадиона «Торпедо» в городе Шадринске, информирует региональное Управление по физической культуре, спорту и туризму.



Шадринск принимает международные соревнования по ледовому спидвею уже во второй раз. В феврале 2017 года на стадионе «Торпедо» прошел четвертый этап финала личного чемпионата мира по мотогонкам на льду Ice Speedway Gladiators Astana Expo 2017, в котором выиграл россиянин Игорь Кононов. Во втором раунде личного чемпионата мира по мотогонкам на льду приняли участие 16 сильнейших гонщиков планеты из Австрии, Германии, Чехии, Швеции и России.



Фото www.shadrinsk-city.ru