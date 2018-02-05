На Курганском ипподроме пройдет городской чемпионат по трековым автогонкам

16:41 | 6.02.2018

В воскресенье, 11 февраля, на территории Курганского ипподрома пройдет чемпионат города по трековым автогонкам на призы главы областного центра, сообщает пресс-служба мэрии.



В турнире примут участие сильнейшие спортсмены из Кургана, Тюменской, Свердловской и Омской областей. Приедут на соревнования и зарубежные соседи из Республики Казахстан. Всего в чемпионате заявлено порядка 30 участников. Гонщики будут бороться в дивизионах «Д2-Классика» и «А-1600». Протяженность трассы составит 1100 метров.



Городской чемпионат пройдет в рамках Кубка Урала и Сибири по трековым гонкам, финал которого состоится в этот же день. По результатам заездов будут определены лидеры и призовые места в каждом классе автомобилей, а также станет известно имя победителя, завоевавшего кубок.



Организаторы соревнований — администрация города и Курганская областная федерация автомобильного спорта «Зауралье».