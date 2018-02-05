В Кургане инфляция в 2017 году снизилась на 3,1 %

16:32 | 6.02.2018

В Кургане уровень инфляции в 2017 году по сравнению с предыдущим годом снизился на 3,1 %, составив 102,5 %. Такие данные приводит городской Департамент экономического развития на основании данных Свердловскстата.



Но при этом цены на непродовольственные товары выросли на 3,8 %, на продовольственные увеличились на 1,3 %, платные услуги подорожали на 2,2 %.



Среднемесячная зарплата работников крупных и средних организаций города за январь — ноябрь 2017 года составила 30,5 тысяч рублей (рост на 7 %). Реальная заработная плата выросла только на 3,1 %. Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий составила более 92 тысяч человек, что на 0,2 % выше, чем за аналогичный период прошлого года.