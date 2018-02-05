На благоустройство дворов и скверов Зауралье получит 172,9 млн рублей

15:51 | 6.02.2018

Курганская область в 2018 году получит из федерального бюджета субсидию в размере 172,9 млн рублей в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Предоставлена она будет на условии софинансирования из областной казны, которое составит порядка 13 млн, и привлечения средств из местных бюджетов в размере 18,6 млн рублей, пояснили в правительстве региона.



Сегодня в рамках госпрограммы на 2018–2022 годы Департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ объявлен сбор заявок от муниципалитетов на получение субсидий для проведения благоустройства дворов и общественных территорий.



В этом году в Кургане и Шадринске будет организовано рейтинговое голосование для выбора тех общественных пространств, которые следует благоустроить в первую очередь.



В рейтинговое голосование в Кургане внесены 18 территорий, в Шадринске — 13. Идет разработка их дизайн-проектов, которые в феврале появятся на официальных сайтах городских администраций. Каждый житель сможет ознакомиться с ними и высказать свое мнение. Затем будет организовано общее голосование, в ходе которого граждане выберут те объекты, которые необходимо благоустроить в этом году.



В 2019 и 2020 годы финансирование из федерального бюджета запланировано на этом же уровне.