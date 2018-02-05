В Кургане прошло юбилейное торжество, посвященное 75-летию образования региона

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В Кургане 5 февраля состоялось главное юбилейное торжество «Мой край — моя судьба!», посвященное 75-летию образования региона. В областной филармонии собрались полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, глава Зауралья Алексей Кокорин, почетные граждане региона, выдающиеся общественные деятели, представители федеральных и региональных органов власти, промышленники и аграрии, делегации из всех районов области, сообщили в пресс-службе губернатора.В ходе торжественной церемонии полпред Игорь Холманских зачитал поздравительное письмо зауральцам от президента России Владимира Путина и вручил его губернатору Алексею Кокорину. В соответствии с президентским указом Холманских вручил государственные награды жителям региона, которые внесли значительный вклад в развитие родного края. От имени президента и от себя лично Игорь Рюрикович поблагодарил награжденных, отметив их заслуги, и пожелал им дальнейших достижений и успехов.В этом году губернатор Алексей Кокорин присвоил звание почетного гражданина Курганской области двум выдающимся зауральцам. Звания были удостоены генеральный директор ЗАО «Путь к коммунизму» Владимир Остапенко, который работает в агропромышленном комплексе региона более 30 лет, а также первый вице-губернатор, руководитель представительства Курганской области при Правительстве РФ Олег Пантелеев (посмертно). Как отмечают в правительстве, Олег Евгеньевич многое сделал для развития экономики и социальной сферы региона, способствовал повышению авторитета Курганской области.«Социально-экономическая ситуация в регионе достаточно стабильная. Есть, конечно, моменты, над которыми нам вместе еще предстоит работать. Но я искренне благодарю всех жителей Зауралья за то, что на протяжении 75 лет делалось в нашей родной области. Эти годы я бы разбил на три периода. Первые 25 лет — это годы войны и послевоенные годы. Люди этого поколения сделали все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить былую экономическую мощь. Следующие 25 лет — это время строительства городов и районных центров, в этот период появились добрые традиции нашего региона, которые живут и по сей день. Достаточно трудное 25-летие пришлось на 90-е годы. В абсолютно новых условиях нужно было учиться и работать. Но зауральцы выстояли, сделали шаг вперед и держали ситуацию под контролем. Сейчас мы ставим задачи на следующие 25 лет и считаем, что нужно принципиально менять систему управления от муниципального уровня до уровня правительства региона. Управление должно быть мобильным, компактным, эффективным и современным. Я еще раз искренне благодарю всех жителей Зауралья за всё, что они сделали для своей малой родины. Убежден, что в ближайшее время Курганская область продолжит эффективно развиваться», — сказал Алексей Кокорин.Курганская область была образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года. До этого территория современного Зауралья являлась составной частью Тюменской и Челябинской губерний, затем — Уральской области, потом — Челябинской области.