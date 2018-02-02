Банк России выпустил памятную монету с гербом Курганской области

16:26 | 5.02.2018

Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 10 рублей, посвященную Курганской области, сообщает сегодня, 5 февраля, пресс-служба Центробанка РФ.



Монета комбинированная, состоит из двух частей: диска, изготовленного из металла белого цвета, и внешнего кольца из металла желтого цвета. На оборотной стороне монеты изображен герб Курганской области.



Выпуск монеты приурочен к праздничному событию. В этом году 6 февраля регион празднует 75-летние с дня образования.



Курганская область была образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года. До этого территория современного Зауралья являлась составной частью Тюменской и Челябинской губерний, затем — Уральской области, потом — Челябинской области.



До революции 1917 года территория современной Курганской области являлась составной частью Курганского, Ишимского и Ялуторовского уездов Тобольской губернии, Шадринского и Камышловского уездов Пермской губернии и Челябинского уезда Оренбургской губернии.