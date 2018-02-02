Пропавшего жителя Сургута, страдающего потерей памяти, нашли в зауральском мужском монастыре

14:55 | 5.02.2018

В Курганской области сотрудники МВД России нашли пропавшего жителя Сургута. Обнаружили мужчину в Чимеевском Свято-Казанском монастыре, где его приютили насельники обители. На след пропавшего случайно вывела его машина.



По информации правоохранительных органов, инспектор Курганского общества охотников сообщил в полицию о найденном брошенном автомобиле в поле, недалеко от автодороги Курган — Тюмень. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Машина была уже запорошена снегом, ключи находились в ящике для перчаток. Документов не было.



При осмотре прилегающей территории полицейские нашли следы, которые вели в лес. Поиски в лесу и расположенных рядом населенных пунктах не дали результата. Но полицейским удалось выяснить, кому принадлежит машина. Владельцем ее был 46-летний мужчина, который с ноября прошлого года находится в розыске в Тюменской области.



В ходе поиска мужчину нашли в Чимеевском Свято-Казанском мужском монастыре. Выяснилось, что насельники обители встретили мужчину на дороге. Он не мог вспомнить ни своего имени, ни что с ним произошло. О его местонахождении полицейские уже сообщили родственникам.



Фото: 45.мвд.рф