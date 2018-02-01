Рубрика: Новости дня
17:40 | 2.02.2018
Курганцы звонят на номер экстренных служб 112, чтобы узнать погоду. «Занимают линию, а кому-то в это время необходима реальная помощь»
«Люди обращаются в службу-112 с вопросами справочного характера: какая сегодня погода или как пройти на какую-то улицу, — сетует начальник управления Сергей Кетов. — Дети, играя с телефонным аппаратом, случайно нажимают кнопку 112 и производят вызов — нужно помнить, что с мобильного телефона вызов может осуществляться даже без сим-карты и при нулевом балансе. Такие звонки отвлекают операторов, занимают линию, а кому-то в это время необходима реальная помощь, но он не может дозвониться».
Сергей Кетов напомнил несознательным гражданам не только о вреде, который они могут принести, но и об ответственности. Статьей 19.13 КоАП РФ за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или других спецслужб предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей. Для подростков административная ответственность не наступает, но дело передается на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, которая применяет к ним дисциплинарные меры. Подростков ставят на учет в подразделения по делам несовершеннолетних.
Помимо прочего, нельзя забывать и об ответственности родителей. За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ) опекуны или родители правонарушителей привлекаются к административной ответственности, подразумевающей предупреждение и наложение штрафа.
Согласно статье 207 УК РФ за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве или поджоге предусмотрена уже уголовная ответственность. Нарушителю может грозить до 3 лет лишения свободы.
© «Вечерние Ведомости»
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