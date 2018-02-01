На концерте в честь 75-летия Курганской области выступит Александр Буйнов

15:39 | 2.02.2018

Главное торжество «Мой край — моя судьба!» в честь 75-летия Курганской области пройдет в филармонии в понедельник, 5 февраля. Данная информация была озвучена на сегодняшнем итоговом заседании оргкомитета по подготовке к празднику под председательством губернатора Алексея Кокорина.



В торжестве примут участие почетные граждане региона, выдающие общественные деятели, представители федеральных и региональных органов власти, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений, делегации из всех районов Курганской области, сообщили в пресс-службе главы региона.



Также в правительстве добавили, жители Зауралья, внесшие особый вклад в развитие своего края, получат награды Президента России, Совета Федерации, полномочного представителя Президента РФ УрФО, Почетные грамоты и Благодарственные письма губернатора. Наград будут удостоены представители самых разных профессий — промышленники, сельхозработники, педагоги, общественные деятели. За особые заслуги перед своей малой родиной двум зауральцам будет присвоено звание почетного гражданина Курганской области.



После официальной части праздника пройдет концерт известного российского певца Александра Буйнова.



«Торжество в честь 75-летия Курганской области должно пройти на самом высоком организационном уровне. Однако важно, чтобы юбилей региона не ограничился только торжественной датой. В течение всего года необходимо проводить мероприятия, посвященные 75-летию области, подключить к их проведению учеников, студентов. Молодые люди должны знать историю своего края, любить свой регион и гордиться им», — отметил на оргкомитете Алексей Кокорин.



Фото kurganobl.ru