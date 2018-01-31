В Зауралье забившей до смерти своего младенца матери грозит пожизненный срок

14:58 | 1.02.2018

Заместитель прокурора Курганской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу матери-убийцы — 32-летней жительницы Белозерского района. Она обвиняется в том, что с особой жестокостью загубила своего 11-месячного ребенка.



По данным областной прокуратуры, женщина в течение месяца постоянно била расплакавшегося малыша по голове, чтобы успокоить его. Подобные «методы воспитания» привели к трагедии. От полученных телесных повреждений младенец умер.



Женщине вменяется п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ и пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью в отношении малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, и его убийство). Уголовное дело направлено в Курганский областной суд. Матери может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.