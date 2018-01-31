Сотрудник полиции Кургана торговал оружием, которое сдавали на утилизацию

14:30 | 1.02.2018

Следственный комитет РФ по Курганской области завершил расследование уголовного дела бывшего инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы УМВД России по городу Кургану. Экс-полицейский обвиняется в 7 хищениях огнестрельного оружия с использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).



По версии следствия, в 2015–2016 годах инспектор склонял граждан к утилизации принадлежащего им охотничьего оружия, после чего оформлял подложные документы от имени потерпевших о желании продать оружие. Затем он передавал огнестрел в один из оружейных магазинов. Вырученные от продажи оружия деньги полицейский тратил на себя. Общая сумма ущерба составила более 90 000 рублей.



Преступления бывшего сотрудника полиции выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Курганской области совместно с оперативниками регионального УФСБ России. В ходе предварительного следствия сотрудник был уволен по дискредитирующим основаниям. Также для обеспечения возмещения ущерба на автомобиль обвиняемого был наложен арест.



В ближайшее время бывший полицейский предстанет перед судом.