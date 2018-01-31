Рубрика: Новости дня
14:30 | 1.02.2018
Сотрудник полиции Кургана торговал оружием, которое сдавали на утилизацию
По версии следствия, в 2015–2016 годах инспектор склонял граждан к утилизации принадлежащего им охотничьего оружия, после чего оформлял подложные документы от имени потерпевших о желании продать оружие. Затем он передавал огнестрел в один из оружейных магазинов. Вырученные от продажи оружия деньги полицейский тратил на себя. Общая сумма ущерба составила более 90 000 рублей.
Преступления бывшего сотрудника полиции выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Курганской области совместно с оперативниками регионального УФСБ России. В ходе предварительного следствия сотрудник был уволен по дискредитирующим основаниям. Также для обеспечения возмещения ущерба на автомобиль обвиняемого был наложен арест.
В ближайшее время бывший полицейский предстанет перед судом.
© «Вечерние Ведомости»
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