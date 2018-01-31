В Кургане митинг «Россия в моем сердце!» приурочили к 75-летию битвы под Сталинградом

14:06 | 1.02.2018

В Кургане в субботу, 3 февраля, на площади возле кинотеатра «Россия» состоится патриотический митинг-концерт «Россия в моем сердце!», приуроченный к 75-летию разгрома советской армией немецко-фашистских войск под Сталинградом. Как рассказали в региональном отделении партии «ЕР», областной центр присоединился к празднованию юбилея по инициативе городского совета ветеранов.



Курганцев и гостей города ждет праздничный концерт в исполнении местных коллективов, выставка военной техники и полевая кухня. Завершится празднование возложением цветов к памятнику прославленного зауральца, Героя Советского Союза генерал-полковника Михаила Шумилова. В августе 1942 года Шумилов был назначен командующим 64-й армией, которая сдерживала немецкую 4-ю танковую армию на дальних подступах к Сталинграду. Шумилов руководил допросом фельдмаршала Фридриха Паулюса, взятого в плен под Сталинградом 64-й армией.



«Основная цель мероприятия — почтить память советских воинов, принимавших участие в одном из самых кровопролитных сражений за всю историю человечества, показать сплоченность жителей нашей страны и то, что мы дорожим своим прошлым, помним о подвиге наших дедов и прадедов, отдавших свои жизни за наше будущее», — рассказал секретарь регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев.



Патриотический митинг-концерт у кинотеатра «Россия» начнется 3 февраля в 11 часов. Отметим, в этот же день в Шадринске пройдет акция в поддержку российских олимпийцев под девизом «О спорт, ты — мир!». По всей стране она проходит под названием «Россия в моем сердце!».



Справка. Сталинградская битва проходила на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Немецкое командование планировало захватить большую излучину Дона, волгодонский перешеек и Сталинград (сейчас город Волгоград). Это позволило бы блокировать транспортное сообщение между центральными районами СССР и Кавказом, а также создало бы предпосылки для дальнейшего наступления и захвата кавказских месторождений нефти. Красной армии удалось заставить немцев увязнуть в оборонительных боях, окружить группировку немецких войск, отбить деблокирующий немецкий удар и сжать кольцо к развалинам Сталинграда. Окруженные немецкие войска капитулировали 2 февраля 1943 года. Среди сдавшихся в плен было 24 генерала и фельдмаршал Фридрих Паулюс.