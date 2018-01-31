В Зауралье митинг в поддержку российских олимпийцев проведут в Шадринске

13:37 | 1.02.2018

В Курганской области патриотическая акция в поддержку российских олимпийцев, которая состоится по всей стране в первую субботу февраля, пройдет во втором по величине городе региона — Шадринске. Как сообщают в пресс-службе мэрии, акцию проведут в виде митинга-концерта под девизом «О спорт, ты — мир!» у здания Дворца культуры в 11 часов.



Инициатором масштабной акции стала Общественная палата России. Главной задачей митингов является выражение поддержки российским спортсменам и демонстрация единства народа, считают в палате. В Шадринске инициатором проведения аналогичного мероприятия стала Общественная молодежная палата при городской думе.



«Шадринск является спортивным городом, и мы решили присоединиться к эстафете городов, в которых состоятся митинги в поддержку наших спортсменов. Мы проведем мероприятие под лозунгом «О спорт, ты — мир!», чем в очередной раз хотим подчеркнуть, что олимпийское движение должно быть вне войн и политики», — отметила Юлия Зырянова, председатель Общественной молодежной палаты при городской думе.



Организаторы ожидают, что к мероприятию присоединятся опытные атлеты и воспитанники ДЮСШ, представители общественных организаций и молодежных объединений, студенты. Принять участие в митинге приглашают всех желающих.