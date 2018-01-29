На перекрестке улиц Кирова и Горького в Кургане произошел новый прорыв

15:48 | 31.01.2018

Сегодня днем, 31 января, после устранения аварии на магистральном трубопроводе на перекрестке Кирова и Максима Горького, приведшей к подтоплению нескольких улиц, произошло новое ЧП. На месте аварии случился второй прорыв, сообщает «Водный союз».



Работы на этом участке коммунальщикам пришлось продолжить, вновь ограничив водоснабжение в центре города. Напомним, 30 января при производстве земляных работ по подключению к сетям канализации новостройки по улице Максима Горького у дома № 34 бригада подрядной организации повредила магистральный трубопровод. В результате подтопленными оказались улицы Максима Горького, Карла Маркса, Володарского, Комсомольская и Томина.



Также в компании сообщили, по причине продолжения проведения работ на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького отключение жилых домов и административных зданий, находящихся в зоне аварии по улицы Гоголя, 56, переносится на более поздний срок. О конкретном времени отключения от водоснабжения данных потребителей будет сообщено дополнительно.



Фото www.kurgan-city.ru