Любовь довела юную курганскую спортсменку до скамьи подсудимых

14:20 | 31.01.2018

Курганский городской суд приговорил 17-летнюю учащуюся одного из спортивных учреждений к 2 годам лишения свободы условно за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.



По данным прокуратуры, с августа 2017 года сожитель девушки пристрастил ее к наркотикам. Из-за этого студентка стала пропускать занятия. А в октябре перед уходом на учебу возлюбленный передал ей на хранение наркотики, пообещав позднее забрать. В этот же день студентку задержали сотрудники полиции. В ходе осмотра в ее рюкзаке было обнаружено и изъято 11 свертков и полимерный пакет с наркотиками.



Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, — незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере. Помимо «условки», девушке назначен испытательный срок в 2 года.