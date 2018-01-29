В Кургане открыли Центр оказания услуг для бизнеса. «Это желание помочь предпринимателям»

14:07 | 31.01.2018

Сегодня, 31 января, в Кургане открыли действующий по принципу одного окна Центр оказания услуг для бизнеса. Площадка предоставляет 62 государственные и муниципальные услуги, а также услуги прочих организаций. Инициатором его создания стало правительство области.



Как рассказали в пресс-службе губернатора, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может получить технические условия на подключение к газу или подать заявку на присоединение к электрическим сетям. Особый упор на новой площадке сделан на услуги, необходимые для начала предпринимательской деятельности и ее развития. Государственные и муниципальные услуги оказываются в центре бесплатно, уплачиваются только государственные пошлины.



«Реализация данного проекта — это желание помочь предпринимателям, упростить организационные моменты, связанные с началом и развитием своего дела», — сказал первый заместитель директора Департамента экономического развития Александр Кондратов.



Воспользоваться возможностями Центра оказания услуг предприниматели смогут с 1 февраля по адресу Гоголя, 98 (ПАО «Сбербанк»).



Фото kurganobl.ru