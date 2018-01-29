В Курганской области лобовое столкновение LADA и ВАЗа унесло три жизни. Еще двое ранены

11:09 | 31.01.2018

На территории Лебяжьевского района Курганской области лобовое столкновение легковых автомобилей LADA Kalina и ВАЗ-21102 привело к гибели трех человек.



По информации Госавтоинспекции, авария произошла вечером 30 января на 4-м километре дороги Лебяжье — Б. Моховое. Оба водителя — мужчины 57 и 47 лет — погибли на месте происшествия. Еще одной жертвой аварии стала 39-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-21102. Также травмы получили 53-летняя женщина и 45-летний мужчина, находившиеся в ВАЗ-21102.



Фото www.gibdd.ru