Несколько улиц в центре Кургана перекроют из-за аварии и подтопления

18:06 | 30.01.2018

По постановлению администрации Кургана 30 и 31 января будет перекрыто движение на нескольких участках городских улиц. Это необходимо для устранения аварийной ситуации, которая произошла сегодня во время земляных работ по подключению к сетям канализации новостройки по улице Максима Горького у дома № 34.



Итак, с сегодняшнего дня движение всех видов транспорта будет закрыто по улице Карла Маркса на участке от жилого дома № 60 по улице Кирова и до здания № 58, стр. 4, а также по улице Максима Горького на участке от жилого дома № 48 по улице Красина и до здания № 84 (ул. Комсомольская, 31).



Улица Томина будет перекрыта на участке от пересечения Карла Маркса до пересечения с улицей Максима Горького, улица Володарского — на участке от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с улицей Максима Горького.