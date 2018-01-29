На бывшего бухгалтера УМВД Зауралья завели уголовное дело по факту хищения

17:56 | 30.01.2018

В Зауралье следственные органы регионального СК РФ начали расследование уголовного дела по факту крупного хищения бывшим бухгалтером одного из структурных подразделений УМВД России по Курганской области.



Дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Преступление всплыло после ревизии контрольно-ревизионного отдела.



Как сообщили в следственном управлении, 36-летняя подозреваемая занимала должность бухгалтера отделения бухгалтерского учета и отчетности в одном из структурных подразделений полиции. По версии следствия, с января 2015 года по ноябрь 2017 года, используя своё служебное положение, при формировании реестров на перечисление заработной платы и иных установленных законом выплат сотрудникам учреждения она вносила заведомо ложные сведения о причитающейся ей заработной плате. Таким образом бухгалтер похитила 495 000 рублей.