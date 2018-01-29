В Зауралье перед судом предстанет педофил, который издевался над собственным сыном

17:43 | 30.01.2018

Следственный комитет РФ по Курганской области завершил расследование уголовного дела 43-летнего жителя Юргамышского района, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении собственного сына (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).



По версии следствия, в 2014–2015 годах обвиняемый, находясь в своей квартире в отсутствие других членов семьи, неоднократно совершал в отношении своего сына 2006 года рождения действия сексуального характера. Всего в деле насчитывается четыре эпизода.



На период следствия отец был заключен под стражу. Вину свою мужчина признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.