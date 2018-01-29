Центральные улицы Кургана затопило из-за повреждения магистрального трубопровода коммунальщиками

15:55 | 30.01.2018

Стали известны причины затопления нескольких центральных улиц Кургана. По информации администрации областного центра, нештатная ситуация произошла сегодня днем, 30 января, при производстве земляных работ по подключению к сетям канализации новостройки по улице Максима Горького у дома №34 подрядной организацией.



Как уточнили в пресс-службе мэрии, в ходе работ бригада повредила магистральный трубопровод диаметром 600 мм. В результате подтопленными оказались улицы Максима Горького, Карла Маркса, Володарского, Комсомольская и Томина. Чтобы избежать дальнейшего подтопления, АО «Водный Союз» снизило давление в центральной части города. Под ограничение попали дома и здания от улица Красина до района Кургансельмаш, от улицы Гоголя до улицы Куйбышева, а также дома, расположенные на улице Климова. Их уточненный список будет опубликован позднее.



В настоящий момент восстановительные работы начались. Они продолжатся до полного устранения аварии. АО «Водный Союз» сделаны заготовки материалов, необходимых для ликвидации нештатной ситуации.



Фото «Типичный Курган»