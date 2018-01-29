Курганцам и шадринцам дадут выбрать общественные места, которые необходимо благоустроить в первую очередь

14:13 | 30.01.2018

В Кургане и Шадринске пройдет рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые необходимо благоустроить в 2018 году в первую очередь. Соответствующие изменения в госпрограмму «Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 годы» были внесены сегодня, 30 января, на заседании регионального правительства.



Как пояснили в пресс-службе губернатора, необходимость в проведении рейтингового голосования возникла для привлечения большего числа граждан в обсуждение объектов благоустройства, определения приоритетов в этой работе, формирования ответственного отношения к своему городу и активной гражданской позиции.



Кроме того, в программу было внесено дополнительное мероприятие по благоустройству мест массового отдыха — парков в населенных пунктах с населением до 250 тысяч человек. Также документом определен порядок распределения субсидий муниципальным образованиям на благоустройство дворовых и общественных территорий на ближайшие пять лет.