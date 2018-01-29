Ученик бывшего курганского имама осужден за публичное оправдание терроризма

13:31 | 30.01.2018

В Кургане суд привлек к уголовной ответственности 20-летнего жителя Кургана, который в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» пропагандировал видео- и аудиоматериалы, оправдывающие терроризм. Молодой человек оказался учеником бывшего курганского имама. Суд приговорил юношу к штрафу в размере 200 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.



Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области, подсудимый находился под идеологическим влиянием своего религиозного наставника — Али Якупова, занимавшего должность имама Соборной мечети Кургана с 2015 по 2017 год. Якупов проводил проповеди об «очищении ислама» и рекомендовал получать теологическое образование в зарубежных учебных центрах. Специалисты утверждают, что студенты этих заведений уязвимы в вербовочном отношении для представителей международных террористических организаций.



Это не первый ученик имама, попавший под уголовку за подобное преступление. По информации ведомства, летом 2017 года приговор был вынесен еще одному жителю Кургана за пропаганду в Интернете вооруженного джихада — самоубийственного терроризма под видом религиозной идеологии. Суд обязал 20-летнего молодого человека выплатить 200 000 рублей.



Как отмечают в региональном УФСБ, бывший имам курганской Соборной мечети Али Якупов ранее также привлекался к уголовной ответственности по п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с использованием служебного положения»), однако был оправдан. После судебного разбирательства он покинул Курганскую область.



До назначения в Курган в 2015 году имам служил в Пензенской области, где следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело за публичные призывы в мечети к уничтожению евреев, которое было прекращено в связи с истечением сроков давности.