В Курганской области 35 % жителей получают некачественную воду

11:40 | 30.01.2018

В Курганской области только 65 % населения получают качественную питьевую воду. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Как отмечают в надзорном ведомстве, основными причинами неудовлетворительного качества воды являются факторы природного характера и изношенность сетей.



Водопроводная питьевая вода должна соответствовать 3 основным критериям: иметь благоприятные органолептические свойства, безвредный химический состав и быть безопасной в эпидемическом отношении. В питьевой воде, подаваемой населению области из подземных водоисточников, отмечается повышенное содержание железа, бора, брома, хлоридов и марганца.



Удельный вес неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям остается стабильным на протяжение всего отчетного периода. Однако за последние пять лет количество плохих проб воды из распределительной сети по санитарно-химическим показателям уменьшилось. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, в городах и селах Курганской области за последние три года возросла с 63,2 до 65,66 %.



Основные причины плохого качества питьевой воды: факторы природного характера, отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников, использование старых технологических решений водоподготовки в условиях ухудшения качества воды и снижения класса источника водоснабжения, рассчитанного на использование традиционных схем очистки воды, низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений.



«Превышения нормативно допустимого уровня по санитарно-химическим показателям как в области, так и в городе Кургане носят многолетний характер, — пояснили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области. — Превышение показателей зависит не только от природного состава воды, сезона года, но и от изношенности и ветхого состояния инженерно-технических коммуникаций, в результате чего происходит вторичное загрязнение воды, прошедшей водоподготовку по химическим показателям. Сооружения водоподготовки не справляются с водоочисткой и доведением качества питьевой воды до требований СанПиНа по содержанию марганца».



В 2017 году ведомство подало 22 иска в судебные органы по доведению качества воды до нормативных показателей и об организации и разработке проектов зон санитарной охраны. Составлено 64 протокола об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ. В 2017 году был подан иск к основной ресурсоснабжающей организации Кургана — АО «Водный союз» — с требованиями о приведении качества питьевой воды к нормативным показателям. Курганский городской суд иск удовлетворил.