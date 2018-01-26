В Кургане предлагают создать публичный реестр общественных пространств города

15:17 | 29.01.2018

Курганский блогер Андрей Вагин призывает создать публичный реестр общественных пространств города. Свое предложение он опубликовал на портале «Инициативы Зауралья». Для реализации идеи общественника необходимо набрать 200 голосов на данном интернет-ресурсе.



Как отмечает автор, инициатива направлена на формирование открытого, публичного реестра общественных пространств на территории города Кургана на основе методических рекомендаций Министерства строительства РФ. На текущий момент подобного реестра не существует, но есть неполный список общественных пространств в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» и реестр скверов на муниципальной территории.



«Оба этих списка не отражают полную картину форм и количества общественных пространств города и не предполагают открытого инструмента, включения новых объектов, в том числе находящихся не на муниципальной территории, — говорится в тексте инициативы. — Создание реестра не только актуально, но и критически необходимо, поскольку горожане не только должны активно принимать решения по благоустройству общественных пространств, но и понимать, что это такое, и иметь избыточный список общественных пространств и потенциальных территорий для определения своего выбора».



Между тем словосочетание «общественное пространство» у горожан ассоциациируется со скверами, парками, набережными и площадями. Но если рассматривать это понятие шире, согласно принятым нормам, то под это определение попадают такие категории мест, как пешеходный мост, павильон, лестница, водный объект, уличная мебель, парковка, пешеходный переход, входная группа, микросквер, площадка (детская, спортивная), палисадник, велодорожка, жилая улица, пешеходная улица, бульвар, аллея, экотропа.



По мнению автора инициативы, появление подобного реестра с возможностью включения в него новых объектов позволит сформировать для федерального проекта «Комфортная городская среда» объективный список для проектов благоустройства, а среди горожан инициировать новые предложения и проекты благоустройства общественных территорий.