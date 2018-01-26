Курганец получил срок за установку пиратских программ Microsoft

14:53 | 29.01.2018

Курганский городской суд приговорил 32-летнего жителя областного центра к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев за установку пиратских программ Microsoft на компьютер. Он признан виновным в незаконном использовании объектов авторского права или смежных прав, хранении контрафактных экземпляров в целях сбыта (п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ).



По информации региональной прокуратуры, мужчина разместил в сети Интернет объявление об установке программ на компьютерную технику за определенную плату. Получив заказ, он скачал из Сети и записал на жесткий диск и флеш-карту архивные файлы программ Microsoft Office 2010 Proffessional и «Консультант Плюс». После установил программное обеспечение на компьютер заказчика без соответствующих договоров с правообладателями программ.



Корпорации Microsoft и ЗАО «Консультант Плюс» был причинен ущерб в особо крупном размере.