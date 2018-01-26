Курганские хоккеисты отдали победу в матче «Русской классики» тюменскому «Рубину»

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В Кургане основной хоккейный матч «Русской классики», который состоялся на открытом льду на стадионе «Центральный» 28 января, закончился сокрушительной победой тюменского «Рубина» над командой «Зауралье» со счетом 0:4. Самовар «классики» вновь не достался хозяевам льда.Встречу открыли символическим вбрасыванием губернатор Курганской области Алексей Кокорин и президент ФХР Владислав Третьяк. Как сообщается на сайте ХК «Зауралье», поединок стартовал с двух подряд удалений у «Рубина», но даже в большинстве у курганцев не получилось игры. Зато своим большинством тюменцы сумели воспользоваться. Шайба попала на крюк 80-го номера сибиряков после сейва, и нападающий отправил ее в пустой угол — 0:1.В следующие двадцать минут «Рубин» имел заметное преимущество над курганской командой. А в середине встречи тюменцы во второй раз поразили ворота соперника — Павел Варфоломеев продвинулся от борта и переиграл Загидулина — 0:2. Сибиряки продолжили контролировать ход матча, но возможности подсократить отставание у «Зауралья» тоже возникали, отметили в хоккейном клубе.Третий период выдался жестким, однако удалений было минимум. На 45-й минуте «Рубин» упрочил свое преимущество. На добивании удачно сыграл капитан гостей Денис Давыдов — 0:3. Игра «Зауралья» окончательно разладилась, и даже активные действия впервые появившихся на льду Дениса Луканина и Павла Пищальникова не смогли взбодрить команду. Окончательно курганцы сникли после точного броска Вадима Кравченко из-под защитника — 0:4.Самовар «Русской классики» достался тюменскому «Рубину». Кроме того, в игре сибиряки заработали три очка. «Играли под открытым небом. Лед, дыхание, шайбы были другими, но мы находились в равных условиях. «Русская классика» — это праздник, и все детский драйв испытали. Я во второй раз на турнире, и мне было очень приятно участвовать в этом. Эта игра, конечно, знаковое событие. Нам нужны были три очка как воздух. Мы с трудом карабкаемся, чтобы попасть в зону плей-офф. Ребята это понимали и хорошо работали. Считаю, нам игра удалась. Праздник, особенно для болельщиков со стажем, которые выросли на таких играх, удался», — отметил после матча главный тренер «Рубина» Андрей Кирдяшов.Отметим, что хозяева льда играли не в оптимальном составе. В матче не смогли участвовать из-за болезни четыре хоккеиста команды «Зауралье» — Ильяс Гафиуллин, Вячеслав Муштаев, Владислав Дюкарев и Александр Черников. Тренеру пришлось в главную дружину перевести из «Юниора» хоккеистов Сергея Бронникова, Дениса Луканина и Павла Пищальникова. Возможно, это сказалось на игре команды.«Такие матчи нужно играть в оптимальном составе. Когда полкоманды не может принять участие в матче, мы имеем то, что имеем, — прокомментировал игру Михаил Звягин, главный тренер «Зауралья». — Нет сейчас ни одной связки, которая была бы наиграна. Вчера нас даже было больше. Пришлось одеть на игру трех пацанов из «Юниора», чтобы хотя бы выйти на матч. Жалко, что не удалось порадовать болельщиков победой, но это хоккей. Всегда где-то находишь и где-то теряешь. Это испытание для нашей команды, и, думаю, мы с честью выйдем из этой ситуации».