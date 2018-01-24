В Кургане хоккейный турнир «Русская классика» соберет около трех тысяч болельщиков

15:16 | 26.01.2018

Курган находится в ожидании первого в истории города хоккейного турнира «Русская классика». Соревнования пройдут в областном центре с 26 по 28 января. Организаторы ожидают, что турнир соберет около трех тысяч болельщиков.



Откроется «Русская классика» уже сегодня, 26 января, в Ледовом дворце имени Н. В. Парышева игрой между двумя командами — «Легенды хоккея» и ЗАО «Курганстальмост». В составе команды «Легенды хоккея» на лед выйдут известные отечественные спортсмены Борис Майоров и Борис Михайлов, рассказали в мэрии.



В субботу на открытом льду стадиона «Центральный» пройдет состязание между командами Правительства Курганской области и руководителями клубов ВХЛ.



Но главным событием турнира станет матч регулярного чемпионата ВХЛ на открытом льду между «Зауральем» и тюменским «Рубином». Игра состоится 28 января на стадионе «Центральный».



Решение Федерации хоккея России о проведении «Русской классики» в Кургане в 2018 году связано с успешным выступлением хоккейной команды «Зауралье» в чемпионате Высшей хоккейной лиги 2016–2017 годов. Турнир проводится в разных городах России ежегодно с целью популяризации русского хоккея под открытым небом.