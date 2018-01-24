Курганские синоптики: завтра морозная погода сохранится

14:51 | 26.01.2018

В Курганской области морозы не собираются отступать в ближайшие сутки. По прогнозу зауральского гидрометцентра, 27 января по области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 7–8 градусов.



В субботу ночью столбик термометра опустится до минус 23–28 градусов, местами до минус 33 градусов. Днем потеплеет до минус 14–19 градусов. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 3–8 м/с, отдельные порывы могут достигать 13 м/с. Уже в воскресенье и понедельник морозы отступят.