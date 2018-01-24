Прокуратура Зауралья подтвердила факты нарушений в оплате труда учителям в Звериноголовском районе. Стимулирующие сокращали и выплачивали не полностью

13:30 | 26.01.2018

Прокуратура Курганской области сообщила о результатах проверки по фактам нарушений трудовых прав учителей в Звериноголовском районе. Напомним, ранее педагоги звериноголовской школы им. дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко сообщали о невыплате им стимулирующей части заработной платы (3 месяца в 2016 году и 9 месяцев в 2017 году). Учителя пугали забастовками и несколько раз обращались за помощью к президенту России Владимиру Путину.



Итак, прокуратура выявила факт сокращения суммы стимулирующих выплат, произведенных в 2017 году, несмотря на равный объем выделенных в 2016–2017 годах из бюджета Курганской области денег. Также выяснилось, что в нарушение требований действующего законодательства, предусматривающего начисление стимулирующих выплат с учетом индивидуального вклада преподавателя, указанные выплаты в МКОУ «Звериноголовская СОШ им. дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко» производились не в полном объеме.



По указанным фактам прокуратурой региона в адрес губернатора Курганской области Алексея Кокорина внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений, принятия действенных мер, в том числе финансового характера, к урегулированию ситуации. Департаменту образования и науки прокуратура поручила провести проверки в остальных образовательных организациях области.



На данный момент по фактам невыплаты стимулирующей части зарплаты учителям Куртамышским МСО СУ СК России по Курганской области проводится проверка в порядке ст. 144–145 УПК РФ. Окончательное процессуальное решение не принято.



Ранее, 17 января, после скандальной истории со звериноголовскими учителями губернатор принял отставку директора регионального Департамента образования и науки Натальи Бобковой. Чиновница покинула пост по собственному желанию в связи с намерением заниматься преподавательской деятельностью. Перед подачей заявления об уходе Наталья Бобкова освободила от занимаемой должности начальника Управления финансового обеспечения системы образования департамента Елену Никитину. После увольнений высокопоставленных чиновников педагоги отказались от выхода на забастовку, которая была запланирована с 22 января.