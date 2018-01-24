На подъезде к селу Кетово молодой водитель LADA разбился насмерть о дерево

12:51 | 26.01.2018

На территории Кетовского района Курганской области LADA Granta вылетела с дороги на дерево. Происшествие случилось около полуночи 25 января. В аварии погиб водитель автомобиля.



По информации полиции, 27-летний кетовчанин на автомобиле LADA Granta двигался со стороны дороги Курган — Звериноголовское в сторону села Кетово. Молодой человек не выбрал безопасную скорость для движения. Это привело к тому, что водитель не справился с управлением машины. Автомобиль врезался дерево.



От полученных травм молодой человек скончался на месте ДТП.



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