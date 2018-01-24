УФСИН России по Курганской области возглавил новый руководитель

11:19 | 26.01.2018

Приказом ФСИН России 24 января на должность начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области назначен Михаил Мачушкин. Данная информация опубликована на официальном сайте ведомства.



Михаил Владимирович родился 17 декабря 1970 года в городе Константиновск Ростовской области. В 1992 году окончил Владикавказское высшее военное командное училище имени С.М. Кирова МВД России, в 2007 году — Владимирский юридический институт ФСИН России.



После военного училища проходил службу во внутренних войсках МВД РФ на должностях среднего и старшего начсостава. В 1999 году поступил на службу в уголовно-исполнительную систему, занимал должности начальника отделения по конвоированию, заместителя начальника отдела организации службы охраны УИН Минюста России по Владимирской области. В 2004 году возглавил Следственный изолятор № 1 города Владимира. В 2007 году был назначен заместителем начальника УФСИН России по Владимирской области.



Напомним, в марте 2017 года предыдущий начальник зауральского УФСИН России Ильгиз Ильясов ушел в отставку после возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников ведомства. 2 ноября Ильясов был задержан следственными органами СКР по Курганской области по подозрению в получении взятки и в злоупотреблении должностными полномочиями.



По данным следственного управления, полковник внутренней службы Ильясов получал взятки за ряд незаконных действий от руководителей коммерческих организаций, осуществлявших строительство многоквартирных домов для сотрудников уголовно-исполнительной системы в селе Иковка Кетовского района и других объектов на территориях учреждений, подведомственных УФСИН России по Курганской области.



Фото 45.fsin.su