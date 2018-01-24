Депутаты досрочно отправили главу Петуховского района в отставку

18:08 | 25.01.2018

В Курганской области Петуховская районная дума сегодня, 25 января, досрочно прекратила полномочия главы муниципального образования Сергея Герасименко после соответствующего обращения прокуратуры.



Народные избранники приняли данное решение в связи с заявлением высокопоставленного чиновника об отставке по собственному желанию. Решение вступает в силу со дня его подписания.



Ранее сообщалось, что 16 января прокурор района внес предложение об инициировании депутатами местного парламента процедуры отставки Герасименко из-за напряженной ситуации в сфере ЖКХ муниципалитета.



Результаты проведенных прокуратурой области надзорных мероприятий показали многочисленные факты бездействия со стороны должностных лиц органов власти и хозяйствующих субъектов Петуховского района. По данным ведомства, на протяжении нескольких лет фиксировались задержки начала отопительного сезона, отсутствие необходимого запаса топлива и многочисленные аварии, приводившие к ограничению поставки населению коммунальных услуг.



Фото kurganobl.ru