В курганском штабе Навального полиция изъяла листовки

16:08 | 25.01.2018

Полиция изъяла в штабе политика Алексея Навального в Кургане листовки с информацией о забастовочной акции избирателей, которая должна состояться в эти выходные. «Утверждают, что это «незаконная агитация». Как вы понимаете, это утверждение не соответствует положениям законодательства о предвыборной кампании. Изымают в рамках административного производства. Какого именно — не говорят. Классика», — сообщают в паблике курганского штаба Навального в соцсети «ВКонтакте».



Также сторонники оппозиционного политика опубликовали письмо председателя Избирательной комиссии Курганской области Валерия Самокрутова в УМВД о незаконности листовки. «Листовка, фотография листовки, размещенная в социальной сети «ВКонтакте», с распространением призыва не участвовать в голосовании на выборах президента РФ является агитационным материалом, изготовленным и распространенным с нарушением требований действующего законодательства», — говорится в письме.



Отметим, что 28 января в ЦПКиО в 11:00 должна состояться согласованная акция протеста избирателей, выступающих «против политического решения Кремля не допустить Алексея Навального к выборам». Организаторы предложили своим сторонникам нарисовать свой плакат или распечатать на домашнем принтере тот самый макет, который облизбирком и полиция посчитали незаконным агитационным материалом.



Фото: «Курганский дед»