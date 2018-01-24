Зауральские полицейские за 5 дней изъяли более 700 литров нелегального алкоголя в одном районе

14:13 | 25.01.2018

На территории Белозерского района Курганской области сотрудники полиции с 18 по 22 января изъяли из незаконного оборота 1568 бутылок готовой алкогольной продукции. Общий объем нелегального спиртного составил более 725 литров.



По информации регионального УМВД России, полицейские в ходе мероприятия выявили 2 правонарушения по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам» (14.17.1 КоАП РФ), одно — по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (14.16 КоАП РФ).



Возбуждено и одно уголовное дело по факту изготовления и сбыта поддельных акцизных марок (ч. 3 ст. 327.1 УК РФ).