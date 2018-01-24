По факту смерти рабочего на Шуховском полигоне возбуждено уголовное дело

10:56 | 25.01.2018

Следственный комитет РФ по Курганской области продолжает расследование гибели рабочего на МУП «Шуховский полигон ТБО» в Кетовском районе. Возбуждено уголовное дело в отношении одного из разнорабочих предприятия по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).



Несчастный случай произошел 9 ноября 2017 года около 19 часов. По версии следствия, водитель трактора ДТ-75, двигаясь по территории полигона, не убедился в отсутствии людей на его пути и совершил наезд на 44-летнего рабочего. Мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.