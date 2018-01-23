Бюджет Курганской области похудел на 1 миллиард рублей

18:35 | 24.01.2018

Правительство Курганской области одобрило поправки в региональный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на внеочередном заседании 24 января. Как сообщили в пресс-службе губернатора, неналоговые доходы от продажи активов в рамках программы приватизации уменьшены на 1 млрд рублей. Примерно на такую же сумму снижаются и расходы областного бюджета.



В связи с этим утверждаются новые показатели регионального бюджета на 2018 год. Общий объем доходов составляет 37,1 млрд рублей, расходов — 39,5 млрд рублей. По словам начальника Финансового управления области Елены Лукашук, изменения не затрагивают расходы социально значимого характера.