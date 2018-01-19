Напавший на полицейского с топором зауралец получил 6 лет тюрьмы

16:00 | 22.01.2018

В Курганской области 30-летний житель города Макушино приговорен к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима за нападение с топором на сотрудника полиции при исполнении. Он признан судом виновным в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).



По информации СУ СКР по Курганской области, инцидент произошел утром 19 октября 2017 года. Наряд ОВО города Макушино в составе двоих полицейских на служебном автомобиле прибыл к одному из домов, получив сообщение о краже коровы. Увидев подъехавших к его дому полицейских, пьяный мужчина вооружился топором и выбежал из ограды. Разъяренный макушинец размахнулся и ударил топором по капоту служебной машины.



Один из сотрудников потребовал прекратить противоправные действия и бросить топор. В ответ мужчина занес топор над головой и пошел на полицейского, находящегося от него на расстоянии не более 3 метров. У правоохранителя не оставалось выбора, он выстрелил из табельного оружия в правое бедро нападавшего, чтобы остановить его.



В суде мужчина свою вину не признал. Приговор не вступил в законную силу.



Фото из материалов уголовного дела/СК России по Курганской области