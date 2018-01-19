Прокуратура Зауралья требует отправить в отставку главу Петуховского района

14:42 | 22.01.2018

Прокуратура Курганской области инициировала вопрос об отправке главы Петуховского района Сергея Герасименко в отставку из-за напряженной ситуации в сфере ЖКХ муниципалитета. Прокурор района уже внес 16 января предложение об инициировании депутатами Петуховской районной Думы процедуры отставки чиновника.



Проведенные прокуратурой области надзорные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и при подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону, показали многочисленные факты бездействия со стороны должностных лиц органов власти и хозяйствующих субъектов Петуховского района, сообщили в надзорном ведомстве.



На протяжении нескольких лет зафиксированы задержки начала отопительного сезона, отсутствие необходимого запаса топлива и многочисленные аварии, приводившие к ограничению поставки населению коммунальных услуг.



Фото kurganobl.ru