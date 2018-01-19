В курганских школах с 1 февраля начнется прием детей в первые классы

11:34 | 22.01.2018

Во всех курганских школах с 1 февраля начнется прием детей в первые классы на 2018–2019 учебный год, информирует администрация областного центра. Запись будет проходить в два этапа: на первом — прием заявления по месту жительства, на втором школы получат право записывать детей на свободные места.



Первый этап приема заявлений продлится в областном центре с 1 февраля по 30 июня. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании» мэрия закрепила за муниципальными школами определенные территории. С документом родители могут ознакомиться на официальном сайте муниципального образования.



Прием первоклассников на свободные места начнется с 1 июля и закончится не позднее 5 сентября. Поскольку в 2018 году 1 июля выпадает на воскресенье, прием на свободные места в школах Кургана начнется с понедельника — 2 июля.



Фото ИТАР-ТАСС