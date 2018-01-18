Зауральские хоккеисты разгромили дома китайский «КРС Хэйлунцзян» со счетом 3:1

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Первый в истории хоккейного клуба «Зауралье» домашний матч с одним из китайских дебютантов лиги — «КРС Хэйлунцзян» — завершился победой со счетом 3:1. Команда к середине января уверенно расположилась в зоне плей-офф и держится в верхней части турнирной таблицы.Как отмечают в ХК, этот поединок вызвал большой интерес у курганских болельщиков. Трибуны Ледового дворца были заполнены практически полностью.«Заключительная двадцатиминутка была более нервная, чем две предыдущие. Игра часто стала прерываться из-за мелких стычек, однако арбитры не позволили на площадке разгореться хотя бы одной полноценной драке. К такому жесткому хоккею быстрее адаптировались курганцы, сумевшие забетонировать все подходы к собственным воротам. Харбинцы до последнего упирались в атаке, заменив голкипера на дополнительного полевого еще за четыре минуты до финальной сирены. И это им не помогло, «Зауралье» удержало победный результат — 3:1», — отмечают на официальном сайте хоккейного клуба.Таким образом, набрав за 43 игры 85 очков, «Зауралье» вернулось на третью строчку в таблице и попутно гарантировало себе участие в плей-офф. Следующим соперником команды станет «Ценг Тоу» из Цзилиня. Матч состоится в Кургане 20 января.«Хорошая, напряженная игра. К своей команде у меня нет претензий. Достаточно много хороших моментов было во время игры, силовой борьбы было много. Бились, боролись против команды, которая занимает четвертое место в таблице. Ребята себя показали очень хорошо, но, к сожалению, в какие-то моменты не забили и где-то из-за удалений пострадали. Я игрой всей команды доволен, будем стремиться забивать в следующем матче», — прокомментировал после игры главный тренер «КРС Хэйлунцзян» Михаил Кравец.«Чем ближе концовка чемпионата, тем все ожесточеннее, яростнее игры становятся. Все матчи идут в режиме плей-офф, — отметил Михаил Звягин, главный тренер «Зауралья». — Каждый решает свои локальные задачи, поэтому очень боевой игра получилась. У меня нет никаких вопросов к ребятам, все пластались, сражались и вырвали очень нужную для нас победу».