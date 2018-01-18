На Курганскую область надвигаются сильные морозы. Синоптики ждут до минус 38 градусов

16:18 | 19.01.2018

В Курганской области 21–26 января ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 7 градусов и более, сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Максимальная температура составит 38 градусов мороза.



Согласно прогнозу Гидрометцентра на последующие три дня, в регионе заметно похолодает. В субботу, 20 января, ночью столбик термометра опустится до минус 21–26 градусов, при прояснении — до минус 32. Днем синоптики прогнозируют минус 16–21. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах слабая изморозь и гололедица на дорогах. Ветер юго-восточный со скоростью 2–7 м/с.



В воскресенье ночью похолодает до минус 23–28 градусов и до минус 35 градусов при прояснении, днем — до минус 15–20 градусов, а местами до минус 25. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и изморозь, ветер восточный, юго-восточный со скоростью 3–8 м/с.



А вот в понедельник будет еще холоднее. Ночью 22 января синоптики прогнозируют наступление морозов до минус 25–30 градусов, а при прояснении аж до минус 38 градусов. Днем температура понизится до минус 22–27 градусов, но местами, возможно, столбик термометра замрет на отметке минус 30. Переменная облачность, без осадков, изморозь. Ветер восточный и юго-восточный со скоростью 3–8 м/с.