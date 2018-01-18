Рубрика: Новости дня
16:18 | 19.01.2018
На Курганскую область надвигаются сильные морозы. Синоптики ждут до минус 38 градусов
Согласно прогнозу Гидрометцентра на последующие три дня, в регионе заметно похолодает. В субботу, 20 января, ночью столбик термометра опустится до минус 21–26 градусов, при прояснении — до минус 32. Днем синоптики прогнозируют минус 16–21. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах слабая изморозь и гололедица на дорогах. Ветер юго-восточный со скоростью 2–7 м/с.
В воскресенье ночью похолодает до минус 23–28 градусов и до минус 35 градусов при прояснении, днем — до минус 15–20 градусов, а местами до минус 25. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и изморозь, ветер восточный, юго-восточный со скоростью 3–8 м/с.
А вот в понедельник будет еще холоднее. Ночью 22 января синоптики прогнозируют наступление морозов до минус 25–30 градусов, а при прояснении аж до минус 38 градусов. Днем температура понизится до минус 22–27 градусов, но местами, возможно, столбик термометра замрет на отметке минус 30. Переменная облачность, без осадков, изморозь. Ветер восточный и юго-восточный со скоростью 3–8 м/с.
© «Вечерние Ведомости»
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