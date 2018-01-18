В Шумихе задушивший 19-летнего соперника брючным ремнем ревнивец предстанет перед судом

15:34 | 19.01.2018

Следственные органы СК РФ по Курганской области завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Шумихи, обвиняемого в убийстве 19-летнего соперника на почве ревности. В скором времени мужчина предстанет перед судом.



Ранее в полицию обратилась мать молодого человека с заявлением о безвестном исчезновении сына. По ее словам, 20 сентября 2017 года он ушел из дома и не вернулся. Тогда по материалам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



Как удалось выяснить, преступление совершил ревнивый соперник молодого человека. По версии следствия, в ночь на 21 сентября обвиняемый для выяснения отношений со своим конкурентом предложил ему прокатиться на автомобиле в сторону Шадринска. Не сумев договориться с пассажиром, ревнивец свернул на проселочную дорогу, где под предлогом поломки автомобиля вывел жертву из машины и задушил брючным ремнем. Тело мужчина отвез в лес и оставил там.



По информации ведомства, долгое время подозреваемый скрывался от органов предварительного следствия за пределами области. Однако по возвращении домой, благодаря грамотной совместной работе следственных органов СКР по Курганской области и оперативных сотрудников полиции, 29 октября 2017 года был задержан.



На время предварительного следствия в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал и активно способствовал расследованию уголовного дела.



Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд.