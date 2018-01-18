Зауральские полицейские поймали жителя Сургута на перевозке нелегального алкоголя

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Накануне сотрудники ДПС на 121-м километре дороги Курган — Звериноголовское остановили автомобиль «Лада-Приора», набитый нелегальным алкоголем. Управлял машиной житель города Сургута.Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина незаконно перевозил немаркированную алкогольную продукцию. В его автомобиле полицейские обнаружили и изъяли 371 бутылку спиртного общим объемом 127,9 литра.В отношении нарушителя был составлен протокол по части 1 статьи 14.17.2 КоАП РФ «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции». Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей, с конфискацией продукции.